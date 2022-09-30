РФ намагається переконати Європу, що псевдореферендуми пройшли відповідно до міжнародного права — ГУР

РФ провела потужну інформаційну кампанію.

РФ намагається переконати Європу, що псевдореферендуми пройшли відповідно до міжнародного права — ГУР
© Getty Images

Росія намагається переконати Європу, що псевдореферендуми пройшли відповідно до міжнародного права. Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, як російські загарбники проводили фіктивні референдуми на тимчасово окупованих українських територіях.

За його словами, підготовка та проведення фіктивного голосування координувалися адміністрацією глави Кремля. На тимчасово окупованих територіях України постійно перебували високопосадовці РФ, а представники російських федеральних утворень надавали допомогу так званим «виборчим комісіям».

Скібіцький повідомив, що РФ провела потужну інформаційну кампанію, щоб переконати Європу у дотриманні загарбниками норм міжнародного права під час проведення псевдореферендумів.

Зокрема, за даними української розвідки, російські пропагандисти в різних місцях створювали постановочні сюжети.

«Завозили людей із Ростовської області та Криму для того, щоб створити так звану масовку. Показати наскільки люди радіють, наскільки вони дружно йдуть голосувати. Цю картинку будуть показувати російському глядачу і будуть намагатися переконати Європу, що це відбулося відповідно до міжнародного права. Але ми розуміємо, що це фейк»,- заявив представник розвідки, наголосивши, що це чергова потужна інформаційна кампанія, яку проводить Росія, покриваючи свої злочини.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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