Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины

Обвиняемый по делу пыточной ДНР "Изоляция" Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции.

Об этом сообщил адвокат Виталий Гончаров в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного по видео, пишет издание Грати.

Самого адвоката на заседании не было по болезни.

Обвинувачений у справі катівні «ДНР» «Ізоляція» Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції. Про це повідомив адвокат Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео. Самого адвоката на засіданні не було через хворобу pic.twitter.com/WDBkrSx2hO — Ґрати (@Graty_me) November 26, 2021

Судья Сергей Родионов отказал ходатайству о защите в видеоконференции и удовлетворил просьбу обвинения и потерпевших о замене защитника.

Процесс находится на подготовительной стадии уже полгода. В деле девять потерпевших – бывших узников "Изоляции".

Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотанню захисту у відеоконференції та задовольнив прохання обвинувачення та потерпілих про заміну захисника. Процес перебуває на підготовчій стадії вже пів року. У справі дев'ять потерпілих — колишніх в'язнів «Ізоляції» pic.twitter.com/tiSz2U1O7V — Ґрати (@Graty_me) November 26, 2021

“Прокуратуре о статусе просителя убежища обвиняемого не известно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом. О том, что Бражников уехал из страны, тоже не известно. Меру пресечения суд отказался назначать на стадии открытия документов, поскольку решил, что рисков для него нет”, – пишет издание.

“Бражников является одним из ключевых обвиняемых по резонансному делу «Изоляции», которое сейчас на всю Украину звучит. Он два года фактически свободно передвигался по территории Украины, за исключением промежутка в полгода. Как мы видим из тех документов, которые еще требуют подтверждения, и по моим личным данным, этот человек фактически сбежал и требует какого-то статуса политзаключенного или беженца. Я бы хотел обратить ваше внимание, если возможно, чтобы мы не затягивали это дело процессуально, и, если возможно, поменяли адвоката Бражникова, потому что если этот человек действительно болеет коронавирусом, то это могут быть месяцы. Мы не можем себе позволить, чтобы подготовительное заседание длилось несколько месяцев, и мы не смогли бы перейти к рассмотрению дела по существу”, – заявил в судебном заседании журналист, автор Радио Свобода Станислав Асеев, являющийся одним из потерпевших по делу.

Напомним, Приморский районный суд Мариуполя избрал террористу "ДНР" Денису Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд арестовал его до 7 января без возможности внесения залога.