В Украине пока не планируют делать третьи прививки от COVID-19, - Ляшко
По мнению главы МОЗ Виктора Ляшко, сначала нужно вакцинировать двумя дозами минимум половину населения.
В Украине пока рано вводить третью, усилительную или бустерную, прививку от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что сначала нужно вакцинировать двумя дозами не менее половины населения.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Харькове, передает "Укринформ".
"У нас начались все прививки в феврале 2021 года, повторные прививки были в апреле, поэтому сегодня в Украине еще рано говорить о введении и дополнительной целесообразности введения бустерной дозы. Как минимум мы должны достигнуть 50% провакцинированного населения по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу", - сказал Ляшко.
Он уточнил, что уровень охвата первой прививкой составляет 42% взрослого населения.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса. Введение дополнительной бустерной дозы для всех категорий населения не рассматривается.