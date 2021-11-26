В Украине пока не планируют делать третьи прививки от COVID-19, - Ляшко

В Украине пока рано вводить третью, усилительную или бустерную, прививку от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что сначала нужно вакцинировать двумя дозами не менее половины населения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Харькове, передает "Укринформ".

"У нас начались все прививки в феврале 2021 года, повторные прививки были в апреле, поэтому сегодня в Украине еще рано говорить о введении и дополнительной целесообразности введения бустерной дозы. Как минимум мы должны достигнуть 50% провакцинированного населения по крайней мере двумя дозами антиковидной вакцины, после этого будем переходить на бустерную дозу", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что уровень охвата первой прививкой составляет 42% взрослого населения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса. Введение дополнительной бустерной дозы для всех категорий населения не рассматривается.