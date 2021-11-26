Зеленский назвал три реформы, которыми доволен

Глава государства признал, что не все обещанное исполнено, "но нам все же давали пять лет".

Президент Владимир Зеленский назвал реформы, которыми доволен за 2,5 года работы. Это земельная реформа, инфраструктурная реформа и цифровизация. Глава государства признал, что не все обещанное выполнено.

"Но нам все же давали пять лет, а не два с половиной", - сказал глава государства во время пресс-марафона.

По словам президента, больше всего он доволен цифровизацией, потому что "это самый главный шаг в борьбе с коррупцией".

"Я изначально говорил, что цифровизация, которой в нашем государстве нет, – это быстрые результаты и быстрые победы, чтобы лишить наше общество общения с чиновником", – заметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что без главы Минцифры Михаила Федорова, "это было бы слишком долго и не факт, что было бы".

Также глава государства отметил реализацию программы "Активные парки", восстановление более ста ДЮСШ, создание урбанпарков, строительство дорог, мостов, аэропортов.

Кроме того, Зеленский напомнил, что запустили программу "Большая реставрация", ее результаты будут позже.

В то же время он выразил мнение, что необходимо наладить информационную политику, потому что "это слабое место наше, особенно за границей".

По словам президента, еще один шаг к уменьшению коррупции и влиянию на политику и чиновников - деолигархизация.

"Мы обещали бороться с олигархами. И мы боремся", – заверил глава государства.

Что касается судебной реформы, то команда начала реформу и работу с правоохранительными органами, но на это нужно время, потому что "это сложный и долгий процесс".