Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы

Президент обвинил журналиста в смертях на Донбассе из-за публикации видео с Bayraktar.

Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы
Фото: president.gov.ua

Журналист Юрий Бутусов заявил, что подаст в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за высказываний, которые считает неправдивыми относительно себя.

Об этом главный редактор издания "Цензор.НЕТ" сказал в эфире Радио Свобода.

"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще", – сказал Бутусов.

26 ноября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что журналист Юрий Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Впоследствии Зеленский сказал, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе и обращаясь к Бутусову: "Я вам скажу - на вашей совести смерти людей. После этого сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами".

Также Зеленский заявил, что СНБО ввел санкции против контрабандистов, среди которых есть спонсор Бутусова.

Журналист, который был среди аккредитованных на мероприятии, обвинил Зеленского во лжи. По словам Бутусова, Зеленский сказал все это, "чтобы не отвечать за себя, за Ермака и Демченко".

"Ваша тактика такова: оболгать людей, которые что-то пишут, выдумать кучу разговоров. Ваша ложь всем очень хорошо видна", - заявил Юрий Бутусов.

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