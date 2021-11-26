Минздрав прогнозирует, что к Новому году волна COVID-19 уйдет из Украины

Конец декабря будет более спокойным, чем начало ноября.

Минздрав прогнозирует, что к Новому году волна COVID-19 уйдет из Украины
Фото: uacrisis.org

Министерство здравоохранения прогнозирует, что к Новому году осенняя волна COVID-19 уйдет из Украины.

Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Судя по тенденциям и прогнозам, конец декабря будет действительно эпидемически более спокойным, чем начало ноября. Мы видим, что области, которые находятся в "красной" зоне, будут из нее выходить. Определенные "красные" зоны останутся, но это точно не будет ухудшение эпидситуации. К Новому году волна уже должна покинуть территорию Украины", - заявил он.

Минздрав считает, что Украина прошла пик осенней волны COVID-19 в середине ноября.

"Даже добавление нескольких областей к "красному" уровню не будет влиять на общеукраинскую статистику, учитывая, что большие регионы будут возвращаться в "оранжевую" или даже "желтую" зону", - сказал Кузин.

Напомним, рабочая группы НАН, изучающая развитие эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, прогнозирует постепенное угасание заболеваемости. В то же время Киевская школа экономики предупредила об угрозе следующей вспышки COVID-19 уже в январе.

В конце ноября на юге Африки обнаружили новый сильно мутированный вариант коронавируса B.1.1529, который потенциально еще более заразен, чем доминирующий сейчас дельта-штамм.

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