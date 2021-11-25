Монастырский назвал использование вертолетов ГСЧС чиновниками обычной практикой

"Это обычная практика, она была и будет".

Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц является "обычной практикой".

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о возможных перелетах руководства Офиса Президента вертолетами ГСЧС, сообщает "Укринформ".

"Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет", - сказал Монастырский.

Министр сказал, что это "абсолютно нормальная ситуация, когда должностные лица с использованием определенных обращений, процедуры, используют ведомственную авиацию".

"Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом Президента. Но согласно протоколам, это может использоваться соответствующими должностными лицами", - уточнил министр.

Напомним, 24 ноября "Украинская правда" заявила, что 21 ноября, когда в Украине отмечали день Достоинства и Свободы, глава Офиса президента Андрей Ермак отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области.

Для транспортировки гостей, согласно расследованию, задействовали вертолеты ГСЧС.