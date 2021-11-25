Кабмин уволил руководителя налоговой службы

Новым и. о. стал Михаил Титарчук.

Кабмин уволил руководителя налоговой службы
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров уволил заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова, который с мая руководил ею в статусе и.о. Вместо Олейникова исполнение обязанностей главы ГНС возложили на другого заместителя – Михаила Титарчука.

Об этом сообщается в распоряжениях №1502 и №1503 от 25 ноября.

Олейников должен был возглавить Государственную налоговую службу, но в начале ноября правительство отменило решение о его победе на конкурсе.

Это произошло после того, как правоохранители провели обыски у Олейникова. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обыски у Олейникова и его бывшего шефа Алексея Любченко состоялись в рамках следственных действий по "сверткам" НДС.

Любченко возглавлял Государственную налоговую службу до мая 2021, после этого и.о. главы службы стал Евгений Олейников.

Михаил Титарчук был главой Белгород-Днестровской районной государственной администрации в 2015-2016 годах, после чего переехал в Киев, став заместителем министра в правительстве Владимира Гройсмана. Сначала являлся заместителем министра Кабинета министров, а затем министра экономического развития и торговли.

После смены власти в 2019 году он был назначен заместителем главы Государственной фискальной службы, откуда в начале 2020 года он перешел на аналогичную должность в Государственной налоговой службе.

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