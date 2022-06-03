Сколько человек вернулись в Украину после 24 февраля: данные Госпогранслужбы

После 24 февраля, когда РоSSия совершила полномасштабное вторжение в Украину и украинцы массово начали выезжать за границу, домой вернулись почти 2.7 млн граждан, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С начала полномасштабной войны из страны уехали более 5,2 млн человек, подавляющее большинство из которых – граждане Украины.