Новостей.COM ⇒
2022-06-03
Сколько человек вернулись в Украину после 24 февраля: данные Госпогранслужбы
© Госпогранслужба
После 24 февраля, когда РоSSия совершила полномасштабное вторжение в Украину и украинцы массово начали выезжать за границу, домой вернулись почти 2.7 млн граждан,
С начала полномасштабной войны из страны уехали более 5,2 млн человек, подавляющее большинство из которых – граждане Украины.
Всего за 100 дней войны границу Украины с государствам ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 8.3 млн человек.
Анастасия Дэйна, ZN.ua