Сколько человек вернулись в Украину после 24 февраля: данные Госпогранслужбы

В Украину вернулось уже больше людей, чем уехало в начале полномасштабной войны, информирует ZN.ua.

Сколько человек вернулись в Украину после 24 февраля: данные Госпогранслужбы
© Госпогранслужба

После 24 февраля, когда РоSSия совершила полномасштабное вторжение в Украину и украинцы массово начали выезжать за границу, домой вернулись почти 2.7 млн граждан, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

С начала полномасштабной войны из страны уехали более 5,2 млн человек, подавляющее большинство из которых – граждане Украины.

Всего за 100 дней войны границу Украины с государствам ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 8.3 млн человек.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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