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2022-09-19
Російські правозахисники звернулись до генпрокурора щодо в’язнів, яких відправляють на війну
За законом, в’язні, що не відбули покарання, можуть покидати тюрму лише за умови амністії, помилування або умовно-дострокового звільнення, інформує
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Шестеро членів Ради з прав людини при президентові РФ звернулись до російського генпрокурора з листом, у якому просять пояснити, на яких підставах в’язнів відправляють на фронт в Україну. Звернення 18 вересня
У зверненні йдеться про те правозахисників зацікавила інформація, поширена російськими ЗМІ, зокрема в етері телеканалу "РоSSия-1" 7 серпня, поширювали інформацію про те, що до участі в так званій "спецоперації" на території України залучають тисячі в’язнів російських тюрем.
Юлія Лавришин, ZN.ua