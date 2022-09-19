Російські правозахисники звернулись до генпрокурора щодо в’язнів, яких відправляють на війну

Шестеро членів Ради з прав людини при президентові РФ звернулись до російського генпрокурора з листом, у якому просять пояснити, на яких підставах в’язнів відправляють на фронт в Україну. Звернення 18 вересня опублікували на сайті Правозахисної ради.

У зверненні йдеться про те правозахисників зацікавила інформація, поширена російськими ЗМІ, зокрема в етері телеканалу "РоSSия-1" 7 серпня, поширювали інформацію про те, що до участі в так званій "спецоперації" на території України залучають тисячі в’язнів російських тюрем.