Порошенко встретился с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине

Стороны обсудили ситуацию в регионе.

Порошенко встретился с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине. Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Как отмечается, стороны обсудили "длительные усилия по обеспечению деоккупации Донбасса и Крыма", а также ситуацию с безопасностью в регионе, прежде всего в свете концентрации роSSийских войск вдоль государственной границы Украины.

Важное внимание было уделено внутренней ситуации в Украине и ожидаемому прогрессу на пути необходимых реформ, в том числе обеспечению верховенства права, обеспечению независимой деятельности антикоррупционных органов, свободы средств массовой информации и укреплению устойчивости государственных институтов.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердое многолетнее международное единство и солидарность с Украиной в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства", – говорится в сообщении.

По результатам встречи договорились продолжать координировать подходы по взаимному интересу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко призвал общество консолидироваться перед угрозой со стороны РоSSииПорошенко призвал общество консолидироваться перед угрозой со стороны РоSSии
В президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр РазумковаВ президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр Разумкова
НАН прогнозирует постепенное затухание заболеваемости COVID-19 в УкраинеНАН прогнозирует постепенное затухание заболеваемости COVID-19 в Украине
Секретарь Совбеза фюрера РФ Патрушев: "в Украине может вспыхнуть в любой момент"Секретарь Совбеза фюрера РФ Патрушев: "в Украине может вспыхнуть в любой момент"
Умер бывший узник концлагерей, призывавший Порошенко запретить дельфинарии и использование животных в цирке
Коронавирус "Дельта Плюс": в Украине прогнозируется новый пик заболеваемостиКоронавирус "Дельта Плюс": в Украине прогнозируется новый пик заболеваемости
Австрия закрывается для туристов. В стране национальный локдаунАвстрия закрывается для туристов. В стране национальный локдаун
США размышляют над предоставлением дополнительного оружия Украине, включая Javelin, из-за опасений нападения РФ, – CNNСША размышляют над предоставлением дополнительного оружия Украине, включая Javelin, из-за опасений нападения РФ, – CNN
Заболеваемость ковидом в Украине за неделю упала на 20%, – МинздравЗаболеваемость ковидом в Украине за неделю упала на 20%, – Минздрав
Порошенко призывает Запад во главе с США предоставить Украине больше летального оборонительного оружия, - PoliticoПорошенко призывает Запад во главе с США предоставить Украине больше летального оборонительного оружия, - Politico
Последние новости
Подгружаем последние новости