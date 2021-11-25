Порошенко встретился с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине. Об этом сообщает пресс-служба " ЕС ".

Как отмечается, стороны обсудили "длительные усилия по обеспечению деоккупации Донбасса и Крыма", а также ситуацию с безопасностью в регионе, прежде всего в свете концентрации роSSийских войск вдоль государственной границы Украины.

Важное внимание было уделено внутренней ситуации в Украине и ожидаемому прогрессу на пути необходимых реформ, в том числе обеспечению верховенства права, обеспечению независимой деятельности антикоррупционных органов, свободы средств массовой информации и укреплению устойчивости государственных институтов.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердое многолетнее международное единство и солидарность с Украиной в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства", – говорится в сообщении.

По результатам встречи договорились продолжать координировать подходы по взаимному интересу.