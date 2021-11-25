МВФ обнародовал меморандум с новыми "маяками" для Украины

Документ содержит таблицу с 12 "структурными маяками", которые украинские власти обязуются выполнить в течение программы.

Международный валютный фонд обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике, подписанный Украиной и МВФ .

Текст документа доступен на сайте МВФ .

Обнародованный документ содержит таблицу с 12 "структурными маяками", которые украинские власти обязуются выполнить в течение программы. Половина из них рассчитана до конца нынешнего года, еще два – до следующего пересмотра программы, запланированного на март. Выполнение других четырех маяков предусмотрено в марте-апреле 2022 года.

В ближайших структурных "маяках" в меморандуме отмечено: утверждение бюджета 2022 года с целевым показателем дефицита 3,5% ВВП и отмена послабления в требованиях к представителям государства в руководстве госбанков. Срок выполнения обоих пунктов – до конца ноября.

До конца этого года украинское правительство обязано обнародовать результаты аудита средств, израсходованных из ковидного фонда. В этот же срок НБУ должен принять план, согласованный с МВФ , по повышению профессионального уровня в сфере банковского надзора. Кроме того, Офис генпрокурора до конца декабря должен опубликовать отчеты за полгода по поводу производств против бывших собственников банков, выведенных с рынка с начала 2014 года.

До конца января следующего года правительство должно принять дорожную карту по выводу ПриватБанка и Сбербанка на рынок для частичной или полной приватизации. В феврале украинские власти должны принять стратегию возврата активов обанкротившихся банков.

Еще четыре "структурных маяка" правительство должно выполнить на завершающей стадии программы. В частности, до конца марта должны вступить в силу изменения в закон о САП. Кроме того, в этот срок должна быть разработана база потребителей для поставщиков газа, необходимая для выставления счетов домохозяйствам.

До конца июля должна быть завершена проверка действующих членов Высшего совета правосудия, а также назначен наблюдательный совет "Энергоатома".

18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд. долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020. Второй транш в размере 699 млн. долларов Украина получила в среду, 23 ноября.