Макеєв: Світ отримав неправильний сигнал про ядерну зброю через ситуацію з Будапештським меморандумом

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що порушення Будапештського меморандуму зі сторони Росії та ненадання Україні підтримки в галузі безпеки від США та Британії дали світові поганий сигнал щодо ядерної зброї. Про це дипломат сказав під час інтерв'ю DW.

Він пояснив, що обіцяні Україні гарантії безпеки, які ми повинні були отримати в рамках вищезгаданого меморандуму, виявилися лише запевняннями.

"Росія порушила цей Будапештський меморандум, а ми не отримали повної підтримки безпеки від США , Великої Британії та інших ядерних держав. Це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що лише ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора", – сказав він.

Саме тому Україна хоче розпочати дискусії щодо гарантій безпеки, зазначив Макеєв. Одну з таких ідей запропонував президент України Володимир Зеленський - йдеться про Договір безпеки.

"Це обговорюється зараз у всіх столицях. Важливо, щоб увесь світ подбав про те, щоб ці гарантії були підкріплені конкретними інструментами, які допоможуть зробити так, щоб Росія їх не порушила", – додав посол.