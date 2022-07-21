Названо ймовірних гарантів безпеки України: "Будапештський меморандум №2 не цікавий"
На шляху до НАТО Україні потрібні гарантії безпеки країн-партнерів. Йдеться про держави, які зараз забезпечують Україну озброєнням та іншими видами допомоги.
Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню НВ.
"Ми повинні мати гарантії до того моменту, коли ми або опинимося в НАТО, ми не відмовляємося від цього, або буде якийсь інший оборонний альянс із нашими міжнародними друзями та партнерами. Тому ми запропонували країнам, що ми хотіли б, аби на шляху у НАТО вони надали нам ці гарантії безпеки", - сказав голова ОП.
За його словами, сьогодні влада веде переговори, насамперед, із такими країнами, як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина, Австралія та багатьма іншими.
"Я не кажу, що вони сказали: так, ми готові. Нам Будапештський меморандум №2 не цікавий. Думаю, що це буде така конструкція, яка матиме велику угоду з багатьма учасниками, а потім додатково будуть двосторонні, більш детальні договори, з нашими партнерами. Сьогодні про зацікавленість у таких договорах заявила і Велика Британія, і Польща, в принципі, ми говоримо і зі США", - заявив Єрмак.