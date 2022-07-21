Названо ймовірних гарантів безпеки України: "Будапештський меморандум №2 не цікавий"

На шляху до НАТО Україні потрібні гарантії безпеки країн-партнерів. Йдеться про держави, які зараз забезпечують Україну озброєнням та іншими видами допомоги.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню НВ.

"Ми повинні мати гарантії до того моменту, коли ми або опинимося в НАТО, ми не відмовляємося від цього, або буде якийсь інший оборонний альянс із нашими міжнародними друзями та партнерами. Тому ми запропонували країнам, що ми хотіли б, аби на шляху у НАТО вони надали нам ці гарантії безпеки", - сказав голова ОП.



За його словами, сьогодні влада веде переговори, насамперед, із такими країнами, як США , Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина, Австралія та багатьма іншими.