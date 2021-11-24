"Батькивщина" передала в МВД заявление о срыве подготовки отопительного сезона

Тимошенко требует найти виновных.

"Батькивщина" передала в МВД заявление о срыве подготовки отопительного сезона
Фото: пресс-служба

«Батькивщина» передала министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому заявление о срыве подготовки к отопительному периоду. Об этом сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время брифинга после вручения соответствующего заявления.

«В преступлении по срыву подготовки к отопительному сезону есть две составляющие. Первая – не закачали газ в газовые хранилища. Потребовалось минимум 25-27 млрд кубов, а закачали для государственных нужд – всего 10. Имея летом на своем счету почти 2 млрд долл, НАК "Нафтогаз" не использовал эти деньги для того, чтобы выполнить свой долг. И теперь, в самые холодные времена, страна останется без тепла и электроэнергии. Вторая составляющая - вместо необходимых 2,5 млн тонн угля, на склады положили только 700 тыс тонн. Как следствие - мы сегодня должны просить Беларусь давать нам электроэнергию в то время, когда наши мощности могут производить вдвое больше электроэнергии, чем потребляет вся страна», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, вскоре возможны веерные отключения электроэнергии и тепла, что отрицательно скажется и на отечественной промышленности.

«Этой зимой Украина потеряет сотни миллиардов гривен, ослабит себя и разрушит часть своей промышленности, потому что уже сейчас закрываются сотни предприятий, которые не могут оплачивать газ по 35-40 грн за куб. Надо найти виновных, кто не закачал газ летом, когда он стоил в 6 раз дешевле! Ведь теперь расходы из местных и государственного бюджетов не направят на пенсии, зарплаты бюджетникам, субсидии или другую социальную помощь, а отдадут их «Нафтогазу», чтобы покрыть убытки, вызванные тем, что не закачали газ в газовые хранилища», – возмутилась Юлия Тимошенко.

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