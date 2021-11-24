Оккупанты обстреляли из минометов пограничников возле КПВВ "Марьинка"
Повреждены фортификационные постройки, люди не пострадали.
Вооруженные формирования РоSSии обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонительного рубежа "Марьинка" Донецкой области. Обстрел произошел около 9 часов 24 ноября, сообщили в пресс-службе ГПС Украины.
"При обстреле противником были применены минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов. Благодаря четким и слаженным действиям пограничников, личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения", – говорится в сообщении.
Первый оборонительный рубеж "Марьинка" расположен на дорожном коридоре "Донецк – Курахово".
Напомним, во вторник, 23 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе были произведены четыре обстрела со стороны роSSийских оккупационных войск. Один украинский военный получил ранение.
Вчера украинская разведка предупредила, что командование Вооруженных сил РоSSии приступило к наращиванию боеготовности роSSийских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.