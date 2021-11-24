Оккупанты обстреляли из минометов пограничников возле КПВВ "Марьинка"

Повреждены фортификационные постройки, люди не пострадали.

Фото: ГПС

Вооруженные формирования РоSSии обстреляли позиции пограничников на блокпосту первого оборонительного рубежа "Марьинка" Донецкой области. Обстрел произошел около 9 часов 24 ноября, сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

"При обстреле противником были применены минометы калибра 82 мм. Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов. Благодаря четким и слаженным действиям пограничников, личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения", – говорится в сообщении.

Фото: ГПС

Фото: ГПС

Первый оборонительный рубеж "Марьинка" расположен на дорожном коридоре "Донецк – Курахово".

Напомним, во вторник, 23 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе были произведены четыре обстрела со стороны роSSийских оккупационных войск. Один украинский военный получил ранение.

Вчера украинская разведка предупредила, что командование Вооруженных сил РоSSии приступило к наращиванию боеготовности роSSийских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.