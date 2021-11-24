Украинские силовики проведут учения на границе с Беларусью

Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан.

Сотрудники пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции в ближайшее время проведут практические учения для обеспечения правопорядка на границе с Беларусью.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Отмечается, что сегодня, 23 ноября, глава Нацполиции Украины Игорь Клименко провел координационное совещание с руководителями правоохранительных органов Черниговской области и проинспектировал службу полицейских вблизи государственной границы с Беларусью.

В совещании приняли участие начальник полиции Черниговской области Владимир Нидзельский, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, представители ГСЧС, Государственной миграционной службы, Национальной гвардии, пограничной службы и органов местного самоуправления.

Участники совещания разработали алгоритм совместных действий в случае усложнения ситуации на границе.

"В ближайшее время мы будем проводить практические учения и перемещения личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию", - заявил Игорь Клименко.

Начальник полиции Черниговщины Владимир Нидзельский заверил, что полиция постоянно находится на связи с главами и старостами пограничных общин. Также руководитель полиции области сообщил, что правоохранители обследуют пограничные населенные пункты и проводят разъяснительную работу с местными жителями.

Напомним, 13 сентября Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью.