Умер бывший узник концлагерей, призывавший Порошенко запретить дельфинарии и использование животных в цирке

Игорю Малицкому было 96 лет.

В ночь на 23 ноября в Харькове в возрасте 96 лет ушел из жизни бывший узник концлагерей Аушвиц-Биркенау, Терезинштат и Маутхаузен Игорь Малицкий.

О его смерти сообщили родные.

"Сегодня ушел из жизни наш любимый дедушка, легендарный патриот и самый лучший украинец - Малицкий Игорь Федорович. Будем очень скучать по тебе. Смотри там за нами, наш МИФ №188005", - написали родные на его странице в фейсбуке.

Малицкий Игорь Федорович родился 12 февраля 1925 года в Харькове.

Ученый в области технологии и сборочных процессов в машиностроении, заведующий кафедрой технологии машиностроения (с 1979 по 1989) Украинской инженерно-педагогической академии, доцент, кандидат технических наук.

Бывший узник нацистских концлагерей, заместитель главы и глава Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления и бывших узников фашистских концлагерей. Активно участвовал в воспитании молодежи.

Был старейшим действующим преподавателем Украинской инженерно-педагогической академии. Освоил персональный компьютер после 80 лет и сам верстал свои учебные пособия. Считается, что являлся более квалифицированным пользователем ПК, чем среднестатистический студент.

В 2017 году поддержал гуманистическую инициативу UAnimals и призвал президента Украины Петра Порошенко запретить эксплуатацию животных в цирках и дельфинариях.

В 2018 году публично поддержал заключённого в РоSSии украинского режиссера Олега Сенцова.

У него была своя страница на Facebook.

Как сообщалось, в Севастополе 21 ноября скончался известный крымский политик, руховец Леонид Пилунский. Ему было 74 года.