Шмыгаль: уголь из Казахстана будут доставлять по морю

"Железнодорожное сообщение заблокировано, но первый корабль будут отправлять в эти дни".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уголь из Казахстана будут доставлять в Украину морем, потому что маршрут по железной дороге сейчас заблокирован.

Об этом глава правительства сказал в интервью "Радио Свобода", комментируя заявление руководителя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса о том, что РоSSия заблокировала транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

"Уголь из Казахстана через Тамань, через порт выходит и будет направляться в Украину. То есть железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но морским транспортом, есть информация, первый корабль будут отправлять на днях", - пояснил Шмыгаль.

Он пообещал, что веерных отключений электроэнергии из-за дефицита угля не будет.

По словам Шмыгаля, угля сейчас мало во всем мире, потому что его добыча не успевает за восстановлением экономики.

"Угля сегодня мало во всем мире, не только в Украине. За него идет борьба. И летом никто не мог предусмотреть этот кризис, с которым столкнулся сегодня мир", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что именно за проблемы с углем в сентябре уволили Алексея Куракова, профильного замминистра энергетики.

Напомним, что в ноябре в Минэнерго запасы угля на складах тепловых электростанций в Украине опустились ниже 0,5 млн. тонн.

На проблемы с топливом вынужден был реагировать даже президент Владимир Зеленский. В своем обращении 15 ноября он заявил, что в Украину направляются семь кораблей с углем. Как оказалось позже, все эти лодки заказала ДТЭК Рината Ахметова.

Министерство энергетики уверяет, что, несмотря на отставание от графика накопления угля на складах ТЭС, объединенная энергетическая система Украины работает стабильно.