Путин отправил роSSийские корабли для слежки за флотом США в Черном море, – WSJ
Флот США принимал участие в тренировках Украины, Турции и Румынии.
РоSSийские фрегат и крейсер несколько дней следили за американским кораблем USS Porter во время его транзита по Черному морю в пределах учений на прошлой неделе.
Об этом пишет Wall Street Journal. Газета отмечает, что это происходит на фоне эскалации конфликта Россией.
Во время четырехдневного перехода из Грузии в Румынию USS Porter с крылатыми ракетами Tomahawk сопровождал USS Mount Whintey – больший, но менее вооруженный корабль, а также другие суда союзных стран.
Над американским кораблем "завис" роSSийский вертолет. Через восемь минут вертолет направился к кораблю Mount Whintey. Несмотря на напряженность, маневры россиян были "безопасными и профессиональными", сообщил капитан Кайл Грант, командир Оперативной группы 65, отвечающий за эсминцы в Европе.
В конце концов американские корабли успешно прибыли в Румынию, а русские ушли, как только корабль союзников вышел из международных вод.
В этом году США провели семь транзитов через Черное море, и каждый раз роSSийские корабли их отслеживали. По словам американских военных, больше нигде корабли США и союзников не подвергались такому слежению.
США, проходя через воды Черного моря, отстаивают свое право на транзит, а РФ слежкой демонстрирует свое право наблюдать за передвижениями в международных водах.
Напомним, 30 октября в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter. Позже к нему присоединился флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney. Последний 13 ноября принял участие в совместных тренировках в акватории Черного моря вместе с кораблями Украины, Турции и Румынии.
Присутствие американских кораблей в Черном море вызвало острую реакцию в Москве. Так, накануне президент РФ Владимир Путин в интервью роSSийским СМИ заявил, что обучение НАТО в Черном море якобы представляет угрозу для РФ, поскольку альянс использует стратегическую авиацию с боевым оружием.
Ранее, 1 ноября, на совещании по оборонной тематике в Сочи Путин не исключил применения против боевых кораблей США береговых ракетных комплексов.
"Вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль или прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.
В США отметили, что все корабли имеют право мирного прохода через иностранные территориальные моря, в том числе Черное море.