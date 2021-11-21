Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"

В Кремле обвинили Украину в "силовом решении своей проблемы".

Спикер Путина заявил, что США должны прекратить
Дмитрий Песков
Фото: inforesist.org

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и союзники по НАТО должны прекратить "концентрировать военный кулак" и "накачивать Украину оружием", "тем самым окрыляя Украину на безумные действия".

Об этом пишет роSSийское РБК.

При этом представитель президента страны-агрессора сказал, что "Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение собственной проблемы".

Песков заявил, что делается это под прикрытием учений, и добавил, что это "будет иметь самые серьезные последствия".

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РоSSия готовит новое вторжение в Украину, в том числе и со стороны Беларуси. Оно может состояться уже этой зимой.

Буданов сказал, что Украина нуждается в дополнительной поддержке США. В частности, государство хотело бы получить дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной обороны. В "список желаний" Украины входят ракетные батареи "Патриот", противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

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