Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"
В Кремле обвинили Украину в "силовом решении своей проблемы".
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и союзники по НАТО должны прекратить "концентрировать военный кулак" и "накачивать Украину оружием", "тем самым окрыляя Украину на безумные действия".
Об этом пишет роSSийское РБК.
При этом представитель президента страны-агрессора сказал, что "Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение собственной проблемы".
Песков заявил, что делается это под прикрытием учений, и добавил, что это "будет иметь самые серьезные последствия".
Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РоSSия готовит новое вторжение в Украину, в том числе и со стороны Беларуси. Оно может состояться уже этой зимой.
Буданов сказал, что Украина нуждается в дополнительной поддержке США. В частности, государство хотело бы получить дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной обороны. В "список желаний" Украины входят ракетные батареи "Патриот", противоракетные, артиллерийские и минометные системы.