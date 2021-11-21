В Кремле обвинили Украину в "силовом решении своей проблемы".

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и союзники по НАТО должны прекратить "концентрировать военный кулак" и "накачивать Украину оружием", "тем самым окрыляя Украину на безумные действия".

Об этом пишет роSSийское РБК.

При этом представитель президента страны-агрессора сказал, что "Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение собственной проблемы".

Песков заявил, что делается это под прикрытием учений, и добавил, что это "будет иметь самые серьезные последствия".

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РоSSия готовит новое вторжение в Украину, в том числе и со стороны Беларуси. Оно может состояться уже этой зимой.