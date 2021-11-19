СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших вожаков "ОБРОП Одесса"

Житель Луганска воевал против Украины на начальном этапе роSSийской агрессии.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала одного из командиров незаконного вооруженного формирования "ОБрОП Одесса", действовавшего в 2014-2015 годах на территории Луганской области, пока его не расформировали наемники частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Житель Луганска на начальном этапе роSSийской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в «отдельной бригаде спецназначения «Одесса» так называемого «МГБ ЛНР» и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС. Возглавляемое им подразделение оказывало содействие деятельности пророSSийских боевиков при штурме аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и жилья местных жителей", - рассказали в СБУ .

Бойцы группы Вагнера разоружили так называемую "ОБрОП Одесса" в городе Краснодон в январе 2015 года. Впоследствии бригада сдала тяжелое вооружение и влилась в структуры "ЛНР".

Фото: ssu.gov.ua

Задержанный силовиками боевик покинул оккупационные войска из-за конфликта с другими предводителями боевиков и долго скрывался на территории РФ . В Украине он оказался в результате специальной операции, которая проводилась вместе с представителями Государственной пограничной службы.

"В результате проведения успешной операции гражданин задержан после пересечения государственной границы со стороны РФ ", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что "отдельная бригада особого назначения Одесса" была создана в 2014 году одесситом Алексеем Фоминовым, участвовавшим в беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года и выполнявшим функции коменданта боевиков Куликового поля.