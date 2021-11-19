СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших вожаков "ОБРОП Одесса"
Житель Луганска воевал против Украины на начальном этапе роSSийской агрессии.
Служба безопасности Украины задержала одного из командиров незаконного вооруженного формирования "ОБрОП Одесса", действовавшего в 2014-2015 годах на территории Луганской области, пока его не расформировали наемники частной военной компании Вагнера.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Житель Луганска на начальном этапе роSSийской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в «отдельной бригаде спецназначения «Одесса» так называемого «МГБ ЛНР» и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС. Возглавляемое им подразделение оказывало содействие деятельности пророSSийских боевиков при штурме аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и жилья местных жителей", - рассказали в СБУ.
Бойцы группы Вагнера разоружили так называемую "ОБрОП Одесса" в городе Краснодон в январе 2015 года. Впоследствии бригада сдала тяжелое вооружение и влилась в структуры "ЛНР".
Задержанный силовиками боевик покинул оккупационные войска из-за конфликта с другими предводителями боевиков и долго скрывался на территории РФ. В Украине он оказался в результате специальной операции, которая проводилась вместе с представителями Государственной пограничной службы.
"В результате проведения успешной операции гражданин задержан после пересечения государственной границы со стороны РФ", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что "отдельная бригада особого назначения Одесса" была создана в 2014 году одесситом Алексеем Фоминовым, участвовавшим в беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года и выполнявшим функции коменданта боевиков Куликового поля.