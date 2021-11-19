Йенс Столтенберг: НАТО внимательно следит за ситуацией с роSSийскими войсками возле Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил о большой и необычной концентрации роSSийских войск у границ с Украиной. Он отметил, что важна демонстрация прозрачности со стороны РоSSии в вопросах наращивания ее военной мощи, деэскалации и снижения напряжения.

Соответствующее заявление он сделал во время визита в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили на сайте НАТО.

"НАТО внимательно следит за ситуацией. И мы продолжаем оказывать Украине политическую и практическую поддержку", – отметил Столтенберг.

15 ноября на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Столтенберг объявил, что блок НАТО видит большое и необычное сосредоточение роSSийских войск недалеко от границ Украины. Он не исключил, что РоSSия готовится к агрессии.

О новом наращивании сил РоSSии недалеко от Украины сначала сообщали западные СМИ . 31 октября Washington Post обнародовало материал о том, что РоSSия снова наращивает войска у границы с Украиной, и это не учения. Затем американское издание Politico обнародовало спутниковые снимки, сделанные 1 ноября вблизи роSSийской границы с Беларусью и недалеко от Украины. На них видна концентрация русских войск и техники.

Наращивание сил произошло недалеко от роSSийского города Ельня, что примерно в 165 км от границы с Беларусью и 300 – с Украиной.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицал данные западных медиа о наращивании роSSийских войск на территории Украины.

"Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", - отметил он, добавив, что фото со спутника нужно рассматривать в динамике.

7 ноября представитель президента заявил, что Украина не имеет подтверждения информации американских СМИ о наращивании Россией войск в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ.

9 ноября Bloomberg написало, что РоSSия перебрасывает все больше танков к украинским границам. Наращивание войск у границ Украины отметили международные наблюдатели, проанализировав данные по сети.

11 ноября Президент Владимир Зеленский впервые через две недели признал скопление роSSийских войск на границе с Украиной. По его данным, речь идет о более чем 100 тыс. военных.