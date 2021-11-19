Йенс Столтенберг: НАТО внимательно следит за ситуацией с роSSийскими войсками возле Украины

Генсек Альянса призвал РоSSию к прозрачности в вопросах наращивания сил.

Йенс Столтенберг: НАТО внимательно следит за ситуацией с роSSийскими войсками возле Украины
Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Фото: NATO

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил о большой и необычной концентрации роSSийских войск у границ с Украиной. Он отметил, что важна демонстрация прозрачности со стороны РоSSии в вопросах наращивания ее военной мощи, деэскалации и снижения напряжения.

Соответствующее заявление он сделал во время визита в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили на сайте НАТО.

"НАТО внимательно следит за ситуацией. И мы продолжаем оказывать Украине политическую и практическую поддержку", – отметил Столтенберг.

15 ноября на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Столтенберг объявил, что блок НАТО видит большое и необычное сосредоточение роSSийских войск недалеко от границ Украины. Он не исключил, что РоSSия готовится к агрессии.

О новом наращивании сил РоSSии недалеко от Украины сначала сообщали западные СМИ. 31 октября Washington Post обнародовало материал о том, что РоSSия снова наращивает войска у границы с Украиной, и это не учения. Затем американское издание Politico обнародовало спутниковые снимки, сделанные 1 ноября вблизи роSSийской границы с Беларусью и недалеко от Украины. На них видна концентрация русских войск и техники.

Наращивание сил произошло недалеко от роSSийского города Ельня, что примерно в 165 км от границы с Беларусью и 300 – с Украиной.

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицал данные западных медиа о наращивании роSSийских войск на территории Украины.

"Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", - отметил он, добавив, что фото со спутника нужно рассматривать в динамике.

7 ноября представитель президента заявил, что Украина не имеет подтверждения информации американских СМИ о наращивании Россией войск в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ.

9 ноября Bloomberg написало, что РоSSия перебрасывает все больше танков к украинским границам. Наращивание войск у границ Украины отметили международные наблюдатели, проанализировав данные по сети.

11 ноября Президент Владимир Зеленский впервые через две недели признал скопление роSSийских войск на границе с Украиной. По его данным, речь идет о более чем 100 тыс. военных.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Блок рекламы


Похожие новости
Вашингтон в случае необходимости найдет способ обеспечить территориальную целостность Украины, – КвинВашингтон в случае необходимости найдет способ обеспечить территориальную целостность Украины, – Квин
Встреча министров обороны Украины и США длилась более 3 часов: о чем говорилиВстреча министров обороны Украины и США длилась более 3 часов: о чем говорили
Путин постарается поставить во главе Украины свою марионетку, - польский генералПутин постарается поставить во главе Украины свою марионетку, - польский генерал
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
"Антивакцинатора" Стахива во львовский суд СБУ доставила из Закарпатья"Антивакцинатора" Стахива во львовский суд СБУ доставила из Закарпатья
Умер экс-командующий Сухопутными войсками Пушняков
США внимательно следят за наращиванием роSSийских войск на границе с Украиной, - глава ПентагонаСША внимательно следят за наращиванием роSSийских войск на границе с Украиной, - глава Пентагона
Львовский антивакцинатор Стахив не пришел в суд на избрание меры пресеченияЛьвовский антивакцинатор Стахив не пришел в суд на избрание меры пресечения
Кабмин присвоил "Экспоцентру Украины" статус памятника национального значенияКабмин присвоил "Экспоцентру Украины" статус памятника национального значения
СБУ предотвратила вывоз из Украины товаров военного назначенияСБУ предотвратила вывоз из Украины товаров военного назначения
Последние новости
Подгружаем последние новости