СБУ разоблачила командира воинской части, собиравшего секретную информацию о ракетном вооружении

Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора.

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили командира воинской части Западного региона, собиравшего секретные данные об арсеналах ракетного вооружения.

Правоохранители проверяют его причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Фото: СБУ

В частности, командир воинской части собирал информацию о более чем 10 базах хранение ракет и боеприпасов ВСУ, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех противоправных обстоятельств "деятельности", – сообщили в СБУ.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Разоблачение правонарушения осуществлялось при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Напомним, что ранее контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили функционирование канала незаконной переправки за границу авиационных комплектующих военного назначения. Схему приобретения на территории Украины авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике и последующий вывоз за границу организовали два жителя Днепропетровщины.



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