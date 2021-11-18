С 2015 года Ардзинба находится в розыске за участие в террористической организации ДНР.

Действующий госсоветник РФ , глава Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси Инал Ардзинба назначен главой МИД оккупированной Россией республики Абхазия.

Соответствующий указ подписал президент республики Аслан Бжания.

31-летний Инал Ардзинба родился в Сухуми. Он родственник первого президента непризнанной республики Абхазия Владислава Ардзинбы. Был сотрудником администрации президента РоSSии, в 2014-2018 годах работал в управлении социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ , Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, занимающийся Украиной.

В декабре 2017-го президент РоSSии Владимир Путин присвоил тогда 27-летнему Иналу Ардзинби классный чин действующего государственного советника РоSSийской Федерации 3 класса (соответствует званию генерал-майора).

Напомним, что с 2015 года Ардзинба находится в розыске по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины – участие в террористической организации "ДНР" и содействие ее деятельности.

Кроме того, следствием установлено, что в период с января по апрель 2015 г. на территории РоSSийской Федерации подозреваемый в сговоре с другими лицами занимался вербовкой единомышленников и создавал предпосылки незаконного провозглашения суверенного государственного образования "Бессарабия" на территории Одесской области. В "Бессарабию" должны были войти территории Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского, Ренийского, Килийского, Измаильского районов.

Инал Ардзинба – сын Бату Ардзинбы, воевавшего в Абхазии против Грузии.