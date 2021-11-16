Кабмин присвоил "Экспоцентру Украины" статус памятника национального значения

Категория национального значения и охранные номера были присвоены также домам и сооружениям "Вход главный" и "Павильон основной".

Кабинет Министров Украины сменил категорию памятника местного значения "Комплекс Национального выставочного центра "Экспоцентр Украины" по просп. Глушкова, 1 в Киеве на категорию национального значения.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что категория национального значения и охранные номера были присвоены также домам и сооружениям "Вход главный" и "Павильон основной".

По данным на сайте "Экспоцентра", его территория составляет 286 га, насчитывает 180 зданий и сооружений, 19 из которых имеют статус историко-культурных памятников Украины.