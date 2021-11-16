В Украине сделано более 21 миллиона прививок от коронавируса

Полностью иммунизированы более 8,8 млн украинцев.

В Украине сделано более 21 миллиона прививок от коронавируса
Фото: kyivcity.gov.ua

В Украине с начала вакцинальной кампании против коронавирусного недуга сделано более 21 миллиона прививок. Полный курс вакцинации прошли 8,8 млн. украинцев.

По данным Министерства здравоохранения, вакцинировано 12 331 552 человека. Полностью иммунизированы 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

В понедельник, 15 ноября, против COVID-19 вакцинировано 268 088 человек. Одну дозу получили 102 908 украинцев, еще 165 180 получили вторую дозу.

Прививки делали 1 169 мобильных бригад по иммунизации, 3 222 пункта прививки и 445 центров вакцинации населения.

Вчера для украинцев были доступны четыре вакцины. 126 630 человек привились вакциной от Pfizer/BioNTech, 110 982 – препаратом CoronaVac. 22 884 человека вакцинировались препаратом от AstraZeneca, 7 592 – от Moderna.

В Минздраве сообщают, что 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский пообещал по 1 тысяче гривен вакцинированным украинцам. По его словам, деньги можно будет получить через приложение "Дия" и потратить на спорт, развлечения или путешествия внутри Украины.

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