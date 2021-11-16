Аваков заявил, что договаривался с депутатами о сборе голосов за свою отставку

Экс-министр говорит, что накануне рассмотрения своего увольнения звонил депутатам.

Аваков заявил, что договаривался с депутатами о сборе голосов за свою отставку
Фото: mvs.gov.ua

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что договаривался с народными депутатами по поводу голосов за свою отставку.

Он звонил вечером всем руководителям групп нардепов, сообщил Аваков в интервью УП.

"Говорил: "Слушайте, надо дать голоса". Это, конечно, было очень смешно", – заявил экс-министр.

Аваков добавил, что тогда многие нардепы не хотели поддерживать его увольнение. Относительно предпосылок своей отставки экс-министр намекнул, что у него возникла необходимость "переступать какие-то границы, которые для меня неприемлемы". Решение об увольнении он принял 4 июля, в День полиции.

"Когда увидел, что у президента тоже сложилось чувство дискомфорта от целого ряда вещей. Когда количество муртадов и негодяев, которые в ушки вкладывают разные вещи, перевалило за грань, и у президента не хватило, возможно, желания этому оппонировать, – я понял, что настал момент, когда нужно прощаться. Пришел к президенту, мы очень по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу", – рассказал Арсен Аваков.

Договоренностей с властями о том, что в министерстве не будут увольнять приближенных к Авакову, по словам экс-министра, не было. Кроме того, он добавил, что Владимир Зеленский предложил ему несколько других должностей, однако он решил отдохнуть.

"И я не хочу идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается. Ну и, очевидно, в Офисе президента такого горячего желания не возникло", – отметил он.

Арен Аваков подал в отставку 13 июля после 7,5 лет в должности главы министерства внутренних дел. Аваков был единственным министром, который пришел после смены власти в Украине в 2014 году и не потерял свой пост. Он возглавлял МВД в первом и втором Кабминах Арсения Яценюка, правительстве Владимира Гройсмана, и после смены президента остался министром при правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

15 июля депутаты отправили в отставку Авакова. "За" дал голоса 291 нардеп. "Слуги народа" дали 229 голосов, "Евросолидарность" – 16, "За будущее" – 7, "Голос" – 15, "Доверие" – 18, шесть – внефракционные. "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса.



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