Павел Вовк и Администрация президента Зеленского могли влиять на смену главы Совета судей, - "Слідство.інфо"

Журналисты обнародовали новые записи так называемых пленок Вовка.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк и руководство тогда еще Администрации президента Владимира Зеленского могли влиять на смену главы Совета судей Украины, произошедшую в июле 2019 года.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.інфо", сделанном на основе так называемых пленок Вовка – аудиозаписей разговоров из кабинета главы ОАСК.

"Из полученных пленок следует, что Вовк и его собеседники в мае-июле 2019 года координировали увольнение Олега Ткачука с должности главы Совета судей Украины, и продвигали «удобную» кандидатуру на его место. Из записей можно заключить, что такой кандидатурой сначала мог быть Вадим Бутенко, к тому времени заместитель Ткачука", – отметили журналисты.

Утверждается также, что свои действия Вовк якобы координировал с пророSSийским политиком Андреем Портновым и Администрацией президента, "в частности, вероятно, с бывшим тогда заместителем ее руководителя Русланом Рябошапкой".

19 июня 2019 года заместитель Ткачука Вадим Бутенко приехал в Администрацию президента. В тот же день была опубликована фотография заместителя главы АП Руслана Рябошапки и Бутенко, которые пожимают друг другу руки.

Фото: zib/slidstvo.info Рябошапка и Бутенко

Во время визита Бутенко в АП Вовк в своем кабинете обсуждал по телефону детали этой встречи.

"Смотрите, у нас немножко произошел сбой в координации, да? Потому что эту идею (вероятно, визит Бутенко в АП – ред.) двигали мы вдвоем, я и Андрей, еще есть такой, Портнов. Но мы с ним не координировали относительно того , что я хотел расширенную встречу, а он хотел, чтобы "Вадику" дали полномочия. Но я с ним просто не согласовал. Я считал, что Рябошапка сам отфильтрует этот вопрос. Короче, в итоге получилось: Вадик сейчас на встрече, Вадик там, на встрече, чтобы как-то сделать из этого картинку", – говорил Вовк.

После этой встречи в АП Олег Ткачук публично заявил о давлении. По его словам, судьям поступали звонки с требованием сорвать запланированное заседание Совета судей. В комментарии "Слідство.інфо" он сказал, что в то время заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка якобы лично звонил судьям, пытаясь на них давить.

"У меня была информация о том, что это Рябошапка делал. Вернее, он с руководством судов общался. И я об этом говорил, и члены Совета судей накануне мне тоже сообщали, что (на них – ред.) выходили", – говорил в 2019 г. Ткачук "Слідству.інфо".

Рябошапка тогда возразил и сказал, что Ткачук должен ответить за свои слова, в частности, в судебном порядке.

Журналисты также обнародовали фрагмент одного из разговоров Вовка на эту тему:

– Надо его убрать, потому что он некрасиво по отношению к Рябошапке выступил.

– Более того, он вообще против Администрации (президента – ред.) выступил! Я же говорю, потому надо его убирать.

На следующих записях из кабинета Вовка слышно, как он и его собеседник уверены в необходимости уволить главу Совета судей Ткачука, но относительно кандидатуры его преемника они уже не уверены.

5 июля Ткачук сам сложил полномочия, официальная версия – из-за баллотирования на должность в Конституционный суд. После него главой Совета судей стал Богдан Монич, а Бутенко остался заместителем.

После назначения Монича главой Совета судей в кабинете Вовка состоялся следующий разговор:

Вовк: Ты попроси [...], чтобы Моничу передали месседж, чтобы бл*, вопрос Окружного суда вообще нах*й не поднимал.

Собеседник: Хорошо!

Вовк: Никакого внешнего управления, никаких проверок и так далее.

Сейчас Богдан Монич продолжает возглавлять Совет судей Украины. Он публично выступает в защиту судей Окружного админсуда Киева и критикует законопроект президента Владимира Зеленского по ликвидации ОАСК.

Руслан Рябошапка, который с тех пор успел побывать Генеральным прокурором Украины, на запрос "Слідства.інфо" комментарием не ответил. Вадим Бутенко, до сих пор являющийся заместителем главы Совета судей, отрицал влияние Павла Вовка, Андрея Портнова и представителей Администрации президента на Совет, в частности, на голосование за отставку тогда ее главы Олега Ткачука.

"Какие это лица оказывают влияние на Совет судей? Они не имеют никакого отношения к ССУ, они никак не могут повлиять на судей, которые там в составе", – сообщил Вадим Бутенко журналистам.

Напомним, в этом году Совет судей под руководством Монича так затянул конкурс на отбор кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия, что послы стран "Большой семерки" выразили свое разочарование, а Зеленский обещал не допустить блокирования Советом судей судебной реформы.