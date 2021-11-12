Кличко: даже в США президент не может контролировать мэра Вашингтона

Нельзя уничтожать в Украине местное самоуправление, которое входит в базовые ценности развитых стран. Даже в США мэры не подчиняются президентской вертикали. Об этом заявил лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко в ток-шоу "Народ против" на канале "Украина 24".

«Я общался с американцами. И они говорят: даже самый влиятельный человек в мире, президент Соединенных Штатов никак не может влиять на мэра Вашингтона, которого избрали люди и которым подчиняется мэр», - подчеркнул Кличко.

В то же время в Украине центральная власть пытается взять под контроль местное самоуправление.

«Мы видим, какие сейчас «наезды» на других мэров. Я постоянно общаюсь с ними как глава Ассоциации городов Украины. Могу сказать: мэров, которых выбирают люди, трясут гораздо больше, чем губернаторов, которых назначает президент. Это вопрос влияния на местных голов. Меры не подчиняются вертикали. Они подчиняются исключительно людям, которые избрали их», - заявил Кличко.

При этом Киев , по его словам, «трясут» в 10 раз больше других регионов.

«Подозреваю, все делается для того, чтобы испортить репутацию. В рейтингах доверия-недоверия иногда Кличко ставят выше президента. Это может быть как-то неправильно воспринято. И намеренно делается так, чтобы снизить уровень доверия, очернить», – считает мэр Киева .

Попытки центральной власти разделить должности Киевского городского головы и главы КГГА – также политически мотивированные вещи, считает Кличко. Если закон о столице от «слуг народа» будет принят, это может привести к коллапсу управленческой системы в Киеве и других регионах, отметил он.

«Есть пословица: если две хозяйки на кухне – обед будет испорчен. Сейчас мы подходим к выключателю – загорается свет, подходим к крану – течет вода. Утром встаем – мусор вывезен, убрано и т. д. Это большой механизм, который работает круглосуточно. Если будет сбой, это может привести к социальному напряжению в столице. А социальное напряжение в столице однозначно может повлиять на другие города и другие регионы. И в этом направлении это большая ошибка», – подчеркнул Кличко.

Он выразил уверенность, что важные законопроекты должны проходить экспертизу влиятельных европейских организаций.