СБУ опубликовала показания главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция"

Арестованный боевик рассказал о пытках и участии в них работников ФСБ.

Служба безопасности Украины опубликовала показания главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского, известного по кличке Палыч.

"Завод "Изоляция" - там с самого начала в мае месяце, когда его захватили, дислоцировался "Монгол", Слепнев Станислав, начальник "ЦСО" ["Центр спецопераций Министерства государственной безопасности ДНР"]. Они там дислоцировались до октября 2014 года. После чего они переехали на комплекс "Озерный". На "Изоляции" держали задержанных и держали хозяйство: оружие, технику. Я был инспектором охраны, присматривал за безопасностью до декабря 2014 года", - рассказал на допросе задержанный боевик.

С декабря 2014 года Куликовский возглавил тюрьму и, по его словам, в его должностные обязанности входило "вытягивание правдивых, так сказать, показаний".

Он признал, что к задержанным, которые не шли на сотрудничество, применялись пытки.

Чтобы человек не умер на допросе, на них всегда присутствовал врач – чтобы "откачать". В то же время этот человек сам активно участвовал в пытках. "Применялась пытка: "тапик", он же телефонный аппарат, - привязывали или к пальцам ног, или "Док", который все это делал, он же Симонов Станислав, привязывал к гениталиям. Он всегда ездил с чемоданом, где медпрепараты", - рассказал Палач.

Также заключенных пытали одиночными камерами без туалетов, заставляли стоять в течение суток и т.д.

Незаконная деятельность происходила под наблюдением работников роSSийской Федеральной службы безопасности, координировавших деятельность с начальником "ЦСО МГБ ДНР" Василием Евдокимовым (Лениным). Главный куратор от РоSSии – Юрий Владимирович по прозвищу Татарин.

"Сами пытали, сами "тапиком" вертели на телефонном аппарате", - рассказал на допросе Куликовский.

По его словам, эти же люди были причастны к убийствам полковника СБУ Александра Хараберюша и полковника Главного управления разведки Максима Шаповала.

Куликовский рассказал, что руководил "Изоляцией" до июля 2015 года, но затем во время отдыха по его вине погиб телохранитель тюрьмы, и тогда его сняли с должности. Тем не менее он оставался на этом объекте до января 2018 года.

"Выполнял те же функции, что и раньше, то есть оперативная деятельность, выбивание показаний", - сказал он.

Как он оказался в столице, в видео не сообщается.

Напомним, что Куликовский был задержан в Киеве 9 ноября, а на следующий день Приморский районный суд Мариуполя арестовал боевика до 7 января без права на залог.

Ему инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми); ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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