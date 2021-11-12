РоSSия и Беларусь устроили обучение десантников с высадкой около Польши

Маневры предполагают захват и удержание плацдарма.

РоSSия и Беларусь устроили обучение десантников с высадкой около Польши
Фото: mil.ru

РоSSия и Беларусь в пятницу, 12 ноября, устроили обучение десантников с высадкой на белорусском полигоне недалеко от границы с Польшей. Внезапная проверка боеготовности прошла на фоне обострения миграционного кризиса на границе между Беларусью и Польшей.

Об этом сообщили государственные СМИ обеих стран со ссылкой на два министерства обороны.

"В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь происходит проверка одного из компонентов сил реагирования союзного государства. Сегодня на полигоне Гожский осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и воздушно-десантных войск вооруженных сил РоSSийской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы", – цитирует ТАСС роSSийское министерство.

Белорусское агентство БелТА в свою очередь сообщило, что в учениях задействовали роSSийские самолеты Ил-76 и вертолеты и войска ПВО Беларуси.

После десантирования белорусские и роSSийские десантники выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенных объектов, а также диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. После завершения комплексной отработки всех задач тактического десанта, его участники вернутся в пункты постоянной дислокации", - сообщили белорусские военные.

Напомним, что на границе между Беларусью и Польшей в нейтральной полосе застряли несколько сот мигрантов из стран Ближнего Востока. В Польшу их не пускают, а возвратиться в Беларусь им не дают местные силовики.

В этой связи Польша направила к границам с Беларусью около 15 тысяч военных. Александр Лукашенко предостерег Польшу от применения армии против мигрантов. По его словам, это может привести к началу войны и силовому противостоянию с Россией.

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