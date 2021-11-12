Украина обсуждает с Катаром поставки сжиженного газа, - замглавы Минэнерго

Газ из Катара будет поставляться через польские LNG-терминалы.

Украина обсуждает с Катаром поставки сжиженного газа, - замглавы Минэнерго
Максим Немчінов
Фото: oilpoint.com.ua

Заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил, что Украина ведет переговоры с Катаром относительно прямой поставки сжиженного газа.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу", передает "Укринформ".

"Мы действительно работаем над прямым контрактами с Катаром. Это непростая история, но мы действительно над этим работаем", – сказал Немчинов.

По его словам, "голубое топливо" из Катара будет поставляться через польские LNG-терминалы.

Замминистра отметил, что для этого еще предстоит увеличить пропускную способность для транспортировки газа из Польши.

Напомним, в апреле Министерство энергетики Украины и государственная катарская компания Qatar Petroleum подписали меморандум о взаимопонимании в энергетическом сотрудничестве.

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