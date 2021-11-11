"Кредит Януковича": Украина изложила свою позицию в суде Великобритании

Украина воспользовалась возможностью еще раз представить свою правовую позицию по иску, поданному против нее Россией.

Верховный Суд Соединенного Королевства заслушал последние объяснения Украины в поддержку позиции Украины о том, что еврооблигации на сумму 3 млрд доллров США были выпущены в 2013 году по причине принуждения со стороны РоSSии.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов.

"Во время слушания, которое состоялось сегодня в Верховном Суде Соединенного Королевства, Украина воспользовалась возможностью еще раз представить свою правовую позицию относительно иска, поданного против нее Россией в связи с еврооблигациями на сумму 3 млрд долларов США ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что еврооблигации были выпущены в декабре 2013 года в виде обычного вращающегося на бирже долгового инструмента, однако 100% их были выкуплены РоSSийской Федерацией, что свидетельствует о "чрезвычайной исключительности ситуации".

Украина последовательно утверждала, что в результате угроз, звучавших со стороны РоSSии до выпуска еврооблигаций, и актов как экономической, так и военной агрессии со стороны РоSSии, Украина была лишена права выбора. В результате принуждения, совершенного Россией , Украина в конце концов заключила соглашение по выпуску еврооблигаций.

"Соответственно, позиция Украины состоит в том, что либо выпуск облигаций должен быть признан судом недействительным ввиду того, что он был осуществлен по принуждению, с исследованием действий РоSSии в судебном порядке по полной процедуре в открытом судебном разбирательстве, либо справедливым будет остановить судебное производство, если английский суд сочтет, что по процессуальным основаниям суд не имеет возможности рассмотреть аргументы линии защиты Украины", - говорится в документе.

Именно такую позицию заявил английский апелляционный суд в решении в сентябре 2018 года, напомнили авторы документа.

Ожидается, что по завершении слушания сегодня Верховный Суд Соединенного Королевства завершит работу над подготовкой решения и перейдет к его вынесению, добавили в Минфине.

Напомним, долг Украины перед Россией возник в конце 2013 года.

29 ноября 2013 г. состоялся саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе, на котором планировалось подписание Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза.

Янукович решил не подписывать этот договор, а через неделю договорился с Владимиром Путиным о кредите на 15 млрд долларов под 5% годовых. В связи с Евромайданом Украина взяла лишь 3 млрд долларов - под них были выпущены еврооблигации, которые выкупила РоSSия.

В декабре 2015 года Украина допустила дефолт по этим евробондам. РоSSии предлагали реструктуризировать долг на условиях, с которыми согласились коммерческие кредиторы Украины. РоSSия отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности.

В феврале 2016 года Минфин РФ подал в высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям.

С тех пор судьба "долга Януковича" находится во взвешенном состоянии.