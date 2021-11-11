Словакия инвестировала в Украину почти 90 млн. долларов США в 2020 году, - посол

Словацкие бизнесмены, по словам посла, заинтересованы инвестировать в Украину

Словакия инвестировала в Украину почти 90 млн. долларов США в 2020 году, - посол
Марек Шафін
Фото: Макс Требухов

Уровень экономического сотрудничества Словакии и Украины отстает от уровня политического сотрудничества, но наши страны пытаются улучшить этот климат в отношениях, и подтверждением этому является завтрашний визит премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера в Ужгород по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Украине Марек Шафин.

По его словам, экономическое сотрудничество снова станет одной из главных тем двусторонних переговоров премьер-министров.

Среди проблем, с которыми сталкиваются словацкие бизнесмены, вкладывающие средства в Украину, Марек Шафин назвал сложности с обеспечением верховенства права. По его мнению, Украине не хватает прозрачной системы принятия решения в правовом поле и четких правил ведения бизнеса.

«Украина чрезвычайно привлекательна для словацких бизнесменов, - заявил дипломат. В последние пять лет словацкие инвестиции стабильно развиваются, хотя пик был в 2018 году, когда они достигли 109,1 млн евро. К сожалению, из-за пандемии ситуация изменилась, средства инвестиций уменьшились, хотя в прошлом году инвестиции составили почти 90 млн евро».

Марек Шафин сказал, что словацкие компании инвестируют в разные отрасли украинской экономики, в частности, в энергетику, в добывающие отрасли – железную руду, газ и т.д.

«Месяц тому еще одна словацкая компания начала крупный инвестиционный проект в Запорожской области. Проект рассчитан до 2055 года, его стоимость – 1,5 миллиарда долларов на развитие Запорожского железорудного комбината. Это крупное градостроительное предприятие, которое помогает экономическому росту всей области», – рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Украине.

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