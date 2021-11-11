Омбудсмен выступила против дистанционки в школах

Закрытие школ нарушает права детей на качественное образование.

Омбудсмен выступила против дистанционки в школах
Фото: Макс Левин

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Министерство здравоохранения и Минобразования отказаться от практики перевода школ на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена, которая считает, что обучение через интернет нарушает право детей на получение качественного образования.

"Денисова обратилась к министру здравоохранения Украины и министру образования и науки Украины по поводу пересмотра позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму, в частности, исключение их из перечня учреждений, подлежащих закрытию, при введении уровней противоэпидемических мер", - сообщила пресс-служба омбудсмена .

По ее словам, к нарушению прав детей приводит отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому; трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста; разный подход учителей к преподаванию учебного материала; низкое качество интернет-связи; отсутствие должного контроля родителей за обучением детей и т.п.

Денисова подчеркнула, что уровень вакцинации учителей в Украине приближается к 80%, а заболеваемость школьников COVID-19 не превышает 8% от общего количества инфицированных. Несмотря на это, органы местной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решение о дополнительных каникулах или дистанционном обучении.

Напомним, что власти Киева решили отправить на дистанционное обучение все школы, включая начальные классы, несмотря на показатели вакцинации у них. Дети в столице не ходят в школы с 23 октября и не будут ходить по меньшей мере до 22 ноября, судя по заявлениям мэра Виталия Кличко.

Дистанционное обучение ввели и во многих других регионах Украины с высокой заболеваемостью COVID-19.

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