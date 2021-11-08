В Офисе президента опровергли передачу Харьковщины под влияние Ярославского

"Это полный фейк, который вообще не имеет никакого реального основания под собой".

В Офисе президента опровергли передачу Харьковщины под влияние Ярославского
Фото: Instagram

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что обнародованная СМИ информация о передаче Харьковской области в орбиту влияния бизнесмена Александра Ярославского не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Не можем не упомянуть последние новости в СМИ о том, что Офис президента отдает Александру Ярославскому в орбиту какого-то влияния Харьковскую область. Это полный фейк, который вообще не имеет никакой реальной основы под собой", - сказал Никифоров.

Ранее СМИ сообщили о том, что Офис президента рассматривает как кандидата на должность главы Харьковской ОГА Степана Масельского, связываемого с Ярославским.

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