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2021-11-08
В Офисе президента опровергли передачу Харьковщины под влияние Ярославского
"Это полный фейк, который вообще не имеет никакого реального основания под собой".
Фото: Instagram
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что обнародованная СМИ информация о передаче Харьковской области в орбиту влияния бизнесмена Александра Ярославского не соответствует действительности.
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
"Не можем не упомянуть последние новости в СМИ о том, что Офис президента отдает Александру Ярославскому в орбиту какого-то влияния Харьковскую область. Это полный фейк, который вообще не имеет никакой реальной основы под собой", - сказал Никифоров.
Ранее СМИ сообщили о том, что Офис президента рассматривает как кандидата на должность главы Харьковской ОГА Степана Масельского, связываемого с Ярославским.