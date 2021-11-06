На Донбассе оккупанты сбросили осколочную гранату с помощью беспилотника

Враг два раза нарушил "тишину".

На Донбассе оккупанты сбросили осколочную гранату с помощью беспилотника
Фото: glavcom.ua

В субботу, 6 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс снарядов ВОГ-17.

Напомним, за пятницу, 5 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, шесть раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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