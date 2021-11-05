Зеленский подписал закон об олигархах

"В успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи".

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 5 ноября, подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", – сказал Зеленский по этому поводу.

По его словам, каким бы большим не был бизнес, он должен работать по закону и наравне с другими предпринимателями.

"Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым", – сказал Зеленский.

Он заявил также, что принятию антиолигархического закона сопротивлялись десятки влиятельных лиц, зависящих от олигархов.

"Сопротивление было. Продолжение следует еще больше сопротивления от тех, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта, кроме демонтажа олигархической системы, быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", - отметил Зеленский.

Напомним, что 23 сентября Верховная Рада приняла закон о деолигархизации. Его рассмотрение проходило по сокращенной процедуре, что позволило избежать необходимости заслушивать каждую из тысячи поправок.

Закон почти полтора месяца не подписывался спикером, поскольку ускоренное рассмотрение привело к большому количеству неточностей в тексте закона. Верховная Рада исправила их только 3 ноября.

Закон устанавливает критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни, будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Реестр олигархов будет вести Совет национальной безопасности и обороны.

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.