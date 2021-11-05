Мэр Свалявы из "Слуги народа" уволился из-за конфликта с депутатами

Грига был одним из двух мэров от партии власти на Закарпатье.

Мэр Свалявы из "Слуги народа" уволился из-за конфликта с депутатами
Фото: facebook.com/iurii.hryha

Мэр Свалявы Юрий Грига ушел в отставку из-за отсутствия взаимопонимания с депутатами городского совета.

"Сегодня сложил полномочия городского головы. Покидаю здоровое финансовое состояние, сделал все, что максимально возможно", - написал он в фейсбуке.

"В общине все решения должны приниматься оперативно, чтобы мы экономически росли, ведь не могут люди месяцами ждать решения совета, потому что нет понимания между главой и депутатами, поэтому решил не доказывать в судах свою правоту, таким образом не затягивать решения политического кризиса в теробщине" , – заявил Грига.

По информации "Мукачево.нет", во время сессии 5 ноября за отставку мэра проголосовали 19 из 20 присутствовавших в зале депутатов Свалявского горсовета (всего в совете 26 депутатов).

Григ был избран мэром от "Слуги народа", но в городском совете у партии власти только шесть депутатов.

Между мэром и депутатами Свалявы существовал продолжительный конфликт. Две недели назад городской совет инициировал рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий городского головы, а Грига в ответ заявил о саботаже со стороны депутатов. По его словам, некоторые сессии городского совета и заседания постоянных комиссий не состоялись из-за того, что депутаты на них не появлялись и не было кворума.

Напомним, что неделю назад представителя "Слуги народа" сняли с должности главы Закарпатского облсовета.

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