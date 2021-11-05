В ВОЗ назвали Европу эпицентром пандемии ковида из-за неравномерности уровня вакцинации

Количество госпитализаций в регионе за неделю выросло более чем вдвое.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге заявил, что континент является эпицентром пандемии COVID-19, на него приходится 59% всех случаев заболевания в мире.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Во время виртуального брифинга в Копенгагене Клюге сказал, что нынешний темп распространения вируса в 53 европейских странах "вызывает серьезную обеспокоенность". Он сказал, что новые случаи приближаются к рекордному уровню, при этом всплеск влечет за собой штамм "Дельта".

Клюге отметил, что количество госпитализаций в регионе за неделю выросло более чем вдвое. Тенденцию к росту уровня инфицирования отмечают во всех возрастных группах, но наибольшее беспокойство вызывает быстрый рост заболеваемости среди пожилого населения. 75% смертей приходятся на лиц в возрасте 65 лет и старше.

Клюге добавил, что один из прогнозов указывает, что при нынешних темпах Европа может увидеть еще полмиллиона смертей от COVID-19 до первого февраля. Он также назвал причиной всплеска неравномерность уровня вакцинации и ослабление мер общественного здоровья и социальных мер в регионе.

Хотя в общей сложности был распространен миллиард доз вакцины, в Европе только 47% населения полностью вакцинированы. В восьми странах по меньшей мере 70% людей были полностью привиты. Клюге призвал страны с низким уровнем вакцинации увеличить охват, особенно среди приоритетных групп, таких как пожилые люди. Он призвал страны с высоким уровнем вакцинации и достаточным запасом вакцин поделиться ими со странами, которым повезло меньше.

В ВОЗ напомнили, что вакцины наиболее эффективны, если используются вместе с другими профилактическими мерами, такими как социальное дистанцирование и ношение маски.

Напомним, коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 – вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Но поскольку эволюционная дистанция от него до SARS-CoV-2 составляет несколько десятилетий, должно было быть промежуточное звено.

В конце сентября ВОЗ заявила о намерении возобновить расследование происхождения коронавируса.