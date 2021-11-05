?Стефанчук подписал закон об олигархах

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в четверг, 4 ноября, подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Закон направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, что 23 сентября Верховная Рада приняла закон о деолигархизации. Его рассмотрение проходило по сокращенной процедуре, что позволило избежать необходимости заслушивать каждую из тысячи поправок.

Закон почти полтора месяца не подписывался спикером, поскольку ускоренное рассмотрение привело к большому количеству неточностей в тексте закона. Верховная Рада исправила их только 3 ноября.

Подписание закона также затягивалось в связи со сменой спикера. Предыдущий спикер Дмитрий Разумков говорил, что закон должен подписать он, потому что именно он возглавлял Верховную Раду в день принятия закона. Его преемник Руслан Стефанчук и регламентный комитет парламента с такой точкой зрения не согласились.