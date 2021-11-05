Харьковская ТИК отказался отменять решение о признании Терехова мэром Харькова

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия частично удовлетворила жалобы, поданные представителем ОПОРЫ.

Харьковская ТИК отказался отменять решение о признании Терехова мэром Харькова
Фото: РБК

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия частично удовлетворила жалобы, поданные координатором Гражданской сети ОПОРА Николаем Зинченко в связи с разногласиями, обнаруженными на 10 участках в результате сверки протоколов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Принять во внимание факты наличия разногласий между протоколами Новобаварской и Основянской районных территориальных избирательных комиссий... об итогах голосования на внеочередных выборах Харьковского городского головы... и сведениями, содержащимися в прилагаемых к жалобам документах под названием "копия протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов на избирательных участках"... В удовлетворении остальных требований отказать", - говорится в постановлении горизбиркома.

По словам Зинченко, он обратился в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию с жалобами на две территориальные избирательные комиссии - Новобаварскую и Основянскую - из-за разногласий в протоколах подсчета голосов. Он просит, в частности, признать действия этих районных ТИК противоправными и обязать провести повторный подсчет голосов.

Также среди требований ОПОРЫ – "признать решение о признании Терехова избранным городским головой таким, что не отвечает требованиям законодательства (является противоправными), нарушает избирательные права граждан, права и законные интересы субъекта избирательного процесса и отменить такое решение", - подчеркнул Зинченко.

Напомним, в эти выходные в Харькове состоялись выборы нового городского головы. По итогам голосования победителем был объявлен секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Вместе с тем наблюдатели гражданской сети ОПОРА обнаружили сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти из 19 участков в Новобаварском районе Харькова. Протоколы о результатах выборов были подделаны в пользу кандидата на должность городского головы Игоря Терехова.

Представители ОПОРЫ подали жалобу с требованием признать решение о признании Терехова избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства. Также в организации просили признать действия Новобаварской и Основянской районных ТИК противоправными и обязать провести повторный подсчет голосов.

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