РоSSия накопила на границах с Украиной около 90 тыс. военных, - Минобороны

РоSSия периодически прибегает к практике перекидывания и накопления военных подразделений с целью политического давления на соседние государства.

РоSSия накопила на границах с Украиной около 90 тыс. военных, - Минобороны
Во время учений минобороны РФ - Танк Т-72Б3 в обороне. Учение в Краснодарском крае.
Фото: facebook/Минобороны РоSSии

РоSSия сосредоточила у украинской границы и на временно оккупированных украинских территориях группировку войск общей численностью около 90 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны, на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях РоSSийской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В роSSийскую группировку входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ.

Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса роSSийских оккупационных войск.

В Минобороны отметили, что в течение второго полугодия 2021 года РоSSия провела вблизи границы Украины серию широкомасштабных командно-штабных учений.

"По завершении указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части РоSSии, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной", - говорится. в сообщении.

В Минобороны отметили, что РоSSия периодически прибегает к практике перекидывания и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Ранее американская Washington Post сообщила, что РоSSия снова наращивает войска возле границы с Украиной, и это не учения. Беспокойство выразили чиновники, отслеживающие регулярные перемещения техники и персонала на западном фланге РоSSии.

В Министерстве обороны Украины перекидывание роSSийских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной опровергли.

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