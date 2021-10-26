Польша отказалась выдать РоSSии правозащитника Евгения Хасоева

Суд признал, что уголовное дело против Хасоева в РоSSии имеет признаки фальсификации.

Суд в Варшаве отказал РоSSии в экстрадиции правозащитника из Бурятии Евгения Хасоева.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Сибирь.Реалии со ссылкой на самого Хасоева.

По его словам, судья обосновала решение тем, что у уголовного дела против Хасоева в РоSSии есть признаки фальсификации.

"Судья объявила, что ей очевидно, что роSSийские власти с помощью дела и назначенной проверки в психиатрической больнице пытались меня опозорить и наказать за то, что я оказывал участникам зимних акций в поддержку (роSSийского оппозиционного политика Алексея) Навального юридическую помощь", - рассказал правозащитник.

Евгений Хасоев – руководитель бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток". 8 февраля его задержали во время суда над одним из участников акций протеста 23 и 31 января в поддержку роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального. У правозащитника возник конфликт с судебным приставом.

По версии следствия, Хасоев угрожал приставу расправой, достав при этом из кармана складной нож. Правозащитник же утверждает, что никому не угрожал, а на конфликт его спровоцировал пристав.