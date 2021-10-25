Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Раде "евроинтеграционный" день
Спикер Рады также обратил внимание на важность сотрудничества парламента Украины с Европарламентом.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук намерен выделять одно заседание парламента в месяц для рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
"У меня есть идея - раз в месяц проводить День европейской интеграции в парламенте. Моим приоритетом работы является выполнение Копенгагенских критериев и вступление Украины в ЕС", - сказал Стефанчук на встрече с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, руководителем департамента по политическим вопросам, анализу и отчетности представительства ЕС в Украине Артуром Гебалем и специалистом политического отдела представительства ЕС Димитрием Горчаковым.
Стефанчук также отметил, что Украина делает важные шаги на пути к евроинтеграции. В частности, он напомнил, что 21 октября в Раде провели внеочередное заседание, на котором приняли 14 законопроектов, а также депутаты поддержали законодательные инициативы по ратификации международных соглашений.
Глава представительства ЕС Маасикас, в свою очередь, выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной и поддержал идею "евроинтеграционного дня" в украинском парламенте.
Стороны также обсудили законопроекты относительно судебной реформы, реформы СБУ, антикоррупционной стратегии, земельной реформы, а также по совершенствованию корпоративного управления.
Стефанчук также обратил внимание на важность сотрудничества парламента Украины с Европарламентом.
"Мы должны проводить большой межпарламентский диалог с нашими коллегами в Европейском парламенте", - подытожил он.
Напомним, 21 октября Рада собралась на созванное президентом Зеленским "евроинтеграционное" внеочередное заседание.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Евросоюза. Он отмечал, что сегодня среди наших европейских партнеров укрепляется понимание того, что Украина должна непременно быть в составе объединенной Европы.