Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Раде "евроинтеграционный" день

Спикер Рады также обратил внимание на важность сотрудничества парламента Украины с Европарламентом.

Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Раде "евроинтеграционный" день
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук намерен выделять одно заседание парламента в месяц для рассмотрения законопроектов, важных для европейской интеграции Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"У меня есть идея - раз в месяц проводить День европейской интеграции в парламенте. Моим приоритетом работы является выполнение Копенгагенских критериев и вступление Украины в ЕС", - сказал Стефанчук на встрече с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, руководителем департамента по политическим вопросам, анализу и отчетности представительства ЕС в Украине Артуром Гебалем и специалистом политического отдела представительства ЕС Димитрием Горчаковым.

Стефанчук также отметил, что Украина делает важные шаги на пути к евроинтеграции. В частности, он напомнил, что 21 октября в Раде провели внеочередное заседание, на котором приняли 14 законопроектов, а также депутаты поддержали законодательные инициативы по ратификации международных соглашений.

Глава представительства ЕС Маасикас, в свою очередь, выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной и поддержал идею "евроинтеграционного дня" в украинском парламенте.

Стороны также обсудили законопроекты относительно судебной реформы, реформы СБУ, антикоррупционной стратегии, земельной реформы, а также по совершенствованию корпоративного управления.

Стефанчук также обратил внимание на важность сотрудничества парламента Украины с Европарламентом.

"Мы должны проводить большой межпарламентский диалог с нашими коллегами в Европейском парламенте", - подытожил он.

Напомним, 21 октября Рада собралась на созванное президентом Зеленским "евроинтеграционное" внеочередное заседание.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Евросоюза. Он отмечал, что сегодня среди наших европейских партнеров укрепляется понимание того, что Украина должна непременно быть в составе объединенной Европы.

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