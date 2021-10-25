Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года

Украинские заробитчане смогут получить разрешение на работу в Польше сроком сразу на два года. Кроме того, для приезжих значительно упростят процедуру оформления разрешений на временное проживание (карту побыта). Польские работодатели готовы на беспрецедентные уступки заробитчанам из-за жесткого кадрового дефицита, который охватил страну.

Польская экономика в этом году активно восстанавливается после коронакризиса, при этом демонстрируя беспрецедентный рост. Темпы роста ВВП страны составляют 11,1%, что является самым высоким показателем за всю историю современной Польши .

На предприятиях массово открывают новые вакансии, которые некем заполнить. Многие поляки сами уехали на заработки дальше на запад, где больше платят. А между тем экономике страны позарез нужна свежая кровь. Работники нужны везде: в промышленности, в логистике, на фермерских хозяйствах.

Польские работодатели видят выход в найме заробитчан. Чтобы их заинтересовать работой в Польше , они готовы на беспрецедентные уступки при оформлении на работу, предоставлении вида на жительство, а также в предоставлении краткосрочных разрешений на работу.

"Сейчас нужны любые улучшения в ускорении легального нахождения и трудоустройства мигрантов в Польше . Снижение административных барьеров и увеличение периода работы поможет стабилизировать миграцию работников из Украины, которые сегодня приезжают, имея преимущественно краткосрочные разрешения на работу", - говорит вице-президент Gremi Personal Каролина Шлешинская.

Таким образом, длительность краткосрочных разрешений на работу хотят увеличить с 6 месяцев до 2 лет. А для работников предприятий стратегического значения "карты побыта" будут выдаваться без проволочек. При этом у них не будут требовать подтверждения места проживания на территории Польши , а также гарантированного источника дохода.

Конечно, все эти изменения, продвигаемые работодателями, еще должны пройти через польский сейм. Однако промышленное лобби надеется, что парламент не будет ставить палки в колеса национальному производителю.