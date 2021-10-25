Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
Украинские заробитчане смогут получить разрешение на работу в Польше сроком сразу на два года. Кроме того, для приезжих значительно упростят процедуру оформления разрешений на временное проживание (карту побыта). Польские работодатели готовы на беспрецедентные уступки заробитчанам из-за жесткого кадрового дефицита, который охватил страну.
Польская экономика в этом году активно восстанавливается после коронакризиса, при этом демонстрируя беспрецедентный рост. Темпы роста ВВП страны составляют 11,1%, что является самым высоким показателем за всю историю современной Польши.
На предприятиях массово открывают новые вакансии, которые некем заполнить. Многие поляки сами уехали на заработки дальше на запад, где больше платят. А между тем экономике страны позарез нужна свежая кровь. Работники нужны везде: в промышленности, в логистике, на фермерских хозяйствах.
Польские работодатели видят выход в найме заробитчан. Чтобы их заинтересовать работой в Польше, они готовы на беспрецедентные уступки при оформлении на работу, предоставлении вида на жительство, а также в предоставлении краткосрочных разрешений на работу.
"Сейчас нужны любые улучшения в ускорении легального нахождения и трудоустройства мигрантов в Польше. Снижение административных барьеров и увеличение периода работы поможет стабилизировать миграцию работников из Украины, которые сегодня приезжают, имея преимущественно краткосрочные разрешения на работу", - говорит вице-президент Gremi Personal Каролина Шлешинская.
Таким образом, длительность краткосрочных разрешений на работу хотят увеличить с 6 месяцев до 2 лет. А для работников предприятий стратегического значения "карты побыта" будут выдаваться без проволочек. При этом у них не будут требовать подтверждения места проживания на территории Польши, а также гарантированного источника дохода.
Конечно, все эти изменения, продвигаемые работодателями, еще должны пройти через польский сейм. Однако промышленное лобби надеется, что парламент не будет ставить палки в колеса национальному производителю.
Напомним, тем временем польские работодатели жалуются, что украинские заробитчане регистрируются в Польше, а работать едут в Германию, где больше платят.