РоSSийские наемники четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

В рядах ОС без потерь.

РоSSийские наемники четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 24 октября, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр ООСпресс-центр ООС в утренней сводке.

Вчера в сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку от Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Около Новоселовки Второй позиции украинских военных враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе отмечают, что на вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 25 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Напомним, в субботу, 23 октября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, в частности, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В результате вражеских действий были ранены двое военнослужащих Объединенных сил.

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