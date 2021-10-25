РоSSийские наемники четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе
В рядах ОС без потерь.
За прошедшие сутки, 24 октября, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр ООСпресс-центр ООС в утренней сводке.
Вчера в сторону Каменки вражеские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку от Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Около Новоселовки Второй позиции украинских военных враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе отмечают, что на вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7:00 25 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.
Напомним, в субботу, 23 октября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, в частности, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.
В результате вражеских действий были ранены двое военнослужащих Объединенных сил.