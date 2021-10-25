В США умер роSSийский бизнесмен, добившийся удаления из списка приближенных к Путину

В США умер 83-летний роSSийский ученый-физик и бизнесмен с американским гражданством Валентин Гапонцев.

Об этом пишет Радио Свобода.

Согласно данным журнала Forbes, его состояние составляет 2,8 миллиарда долларов.

Основанная Гапонцевым компания IPG Photonics является одним из крупнейших производителей промышленных лазеров в мире, ее рыночная капитализация составляет 8,9 миллиарда долларов.

В январе 2018 года бизнесмен попал в доклад Министерства финансов США о лицах, приближенных к президенту РоSSии Владимиру Путину."После попадания в список основанная им компания подешевела на три миллиарда долларов, а сам он потерял почти половину из трех миллиардов своего состояния", - говорится в сообщении.

Гапонцев через суд добивался удаления его из списка, настаивая, что его нельзя называть олигархом, а львиная доля его бизнеса никогда не была связана с Россией .

Он остается единственным россиянином, который смог добиться удаления из списка. Через полгода иск был отозван, а бизнесмен заключил с Минфином мировое соглашение.

В последние годы Валентин Гапонцев боролся с онкологическим заболеванием.