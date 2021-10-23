Оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе

По состоянию на утро субботы, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 22 октября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Неподалеку от Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Наши позиции в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

Около Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского вражеские вооруженные формирования два раза вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку от населенных пунктов Лебединское и Новоселовка Вторая роSSийско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Зайцево огонь открывали из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро субботы, 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в четверг, 21 октября, оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

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