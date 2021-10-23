Оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе
По состоянию на утро субботы, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
В течение пятницы, 22 октября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Неподалеку от Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Наши позиции в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.
Около Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Луганского вражеские вооруженные формирования два раза вели обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку от населенных пунктов Лебединское и Новоселовка Вторая роSSийско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Зайцево огонь открывали из стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.
"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро субботы, 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в четверг, 21 октября, оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих не было.